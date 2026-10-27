Самарский академический театр оперы и балета откроет продажу билетов на «Щелкунчика»

Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича 2 ноября с 10:00 открывает продажу билетов на балет-феерию П.И. Чайковского «Щелкунчик». Показы спектакля состоятся с 20 по 31 декабря 2026 года, а также 2, 7 и 8 января 2027 года. С 21 по 30 декабря в дневных спектаклях (12:00) принимают участие студенты Самарского хореографического училища.