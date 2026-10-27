Саратовские муниципалитеты возьмут на себя надзор за управляющими компаниями
Областные власти делегируют районам полномочия по жилнадзору
Губернатор Роман Бусаргин внес в Саратовскую областную думу законопроект, передающий 14 муниципальным районам функции регионального жилищного и лицензионного надзора. Инициатива уже получила официальное одобрение Совета муниципальных образований региона.
Согласно тексту законопроекта, с 2027 года администрации Аткарского, Балашовского, Вольского, Ершовского и еще десяти районов будут самостоятельно проверять соблюдение правил содержания общего имущества, качество коммунальных услуг, работу с ГИС ЖКХ и даже безопасность внутридомового газового оборудования. Кроме того, на места спускается лицензионный контроль за самими УК. Ранее элементы муниципального жилнадзора уже тестировались в крупных городах — Саратове, Энгельсе и Балакове, теперь же практика масштабируется на всю область.
Область не просто спускает полномочия, но и передает под них субвенции, объем которых рассчитывается по жесткой, прописанной в приложении к закону формуле. Базой служит федеральный МРОТ, который умножается на коэффициент численности населения (от 1,35 для малых районов до 1,61 для крупных) и количество «условных штатных единиц». Один муниципальный инспектор будет приходиться на каждые 2,3 млн кв. метров жилья.
Сверх фонда оплаты труда районы получат еще 15% на «обеспечение деятельности». В эту статью расходов законодатели заложили не только покупку оргтехники и оплату услуг связи, но и приобретение «справочной официальной и печатной литературы», а также оплату участия чиновников в семинарах и получения дополнительного профобразования.
Законопроекту предстоит пройти чтения в Саратовской областной думе. Принять его необходимо до конца 2026 года, чтобы заложить соответствующие расходы в региональный и местные бюджеты на предстоящую трехлетку (2027–2029 гг.). Исполнительная дирекция ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» уже направила в профильный комитет облдумы официальное письмо, в котором сообщила об отсутствии замечаний к проекту.