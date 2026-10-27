Саратовские муниципалитеты возьмут на себя надзор за управляющими компаниями

Область не просто спускает полномочия, но и передает под них субвенции, объем которых рассчитывается по жесткой, прописанной в приложении к закону формуле. Базой служит федеральный МРОТ, который умножается на коэффициент численности населения (от 1,35 для малых районов до 1,61 для крупных) и количество «условных штатных единиц». Один муниципальный инспектор будет приходиться на каждые 2,3 млн кв. метров жилья.