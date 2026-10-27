Начальник отдела Ространснадзора задержан в Нижнем Новгороде за взятку топливом

Полиция и ФСБ задержали в Нижнем Новгороде начальника отдела управления Ространснадзора по подозрению в получении взятки от индивидуального предпринимателя, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ.