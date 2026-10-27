Начальник отдела Ространснадзора задержан в Нижнем Новгороде за взятку топливом
Полиция и ФСБ задержали в Нижнем Новгороде начальника отдела управления Ространснадзора по подозрению в получении взятки от индивидуального предпринимателя, сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ.
По данным следствия, в 2025–2026 годах подозреваемый предоставлял перевозчику данные ведомства о расположении постов ДПС и сотрудников Ространснадзора, а также обеспечивал уход от ответственности за нарушения в сфере перевозок.
В частности, предпринимателя не привлекали к ответственности за транспортировку опасных грузов без разрешения: в июле 2026 года фигурант распорядился не останавливать автомобиль по пути в Заволжье.
Взамен в инкриминируемый период предприниматель обеспечил подозреваемого топливом общей стоимостью 160 тыс. руб.
Суд отправил начальника отдела Ространснадзора под домашний арест.