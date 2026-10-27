На Ставрополье две несовершеннолетние погибли от отравления угарным газом
В Ставропольском крае две несовершеннолетние погибли, предположительно, от отравления угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.
По данным ведомства, вечером 25 октября тела двух девочек обнаружили в летней кухне одного из домовладений. Предварительно, задымление помещения произошло из-за перекрытия заслонки дымохода, когда потерпевшие спали.
Следователи проводят доследственную проверку, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы. Решение о дальнейших процессуальных действиях будет принято после завершения проверки.