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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Южный Урал

В Челябинскую область не пустили 18 т мандаринов

Должностные лица Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 18 т мандаринов из-за выявленных нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Транспортное средство следовало из Казахстана в Свердловскую область и перевозило фрукты из Китая. Во время осмотра машины выяснилось, что на части полимерных корзин с продукцией нет маркировки. Сотрудники ведомства вынесли предписание о запрете ввоза мандаринов. Грузовик вернули на территорию соседнего государства.
Виталина Ярховска