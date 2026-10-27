В Челябинскую область не пустили 18 т мандаринов

Транспортное средство следовало из Казахстана в Свердловскую область и перевозило фрукты из Китая. Во время осмотра машины выяснилось, что на части полимерных корзин с продукцией нет маркировки. Сотрудники ведомства вынесли предписание о запрете ввоза мандаринов. Грузовик вернули на территорию соседнего государства.