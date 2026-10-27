В Ульяновской области пенсионеру не выплатили пенсию, объявнив, что он уже умер
Об этом свидетельствовала запись ЗАГСа
Димитровградский городской суд Ульяновской области по иску прокуратуры отменил запись ЗАГСа о смерти жителя Димитровграда, который, как выяснилось, жив и здоров и настаивает на продолжении выплаты ему положенной пенсии. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила прокуратура региона.
С иском в суд обратился прокурор Димитровграда в интересах 68-летнего пенсионера, которому с июня прекратили платить пенсию. Согласно материалам суда, житель Димитровграда в июне обратился в местное отделение Социального фонда России (СФР) с вопросом, почему ему прекращена выплата пенсии. Там пенсионеру сообщили, что он умер еще 15 апреля в Выборгском районе Ленинградской области, о чем свидетельствует запись местного управления ЗАГС. После этого пенсионер обратился в прокуратуру.
В суде выяснилось, что 15 апреля этого года для установления причины смерти в бюро судебно-медицинской экспертизы Выборгского района Ленинградской области сотрудником местной полиции было доставлено тело мужчины без определенного места жительства и без документов, удостоверяющих личность. Согласно представленным данным медицинской карты Рощинской райбольницы, имя, отчество и фамилия, а также дата рождения умершего полностью совпадали с данными жителя Димитровграда. Сотрудники районного УМВД нашли в ведомственных базах данные умершего и пришли к выводу, что это житель Димитровграда. Как УМВД пояснило суду, при визуальном сравнении фотографий умершего и жителя Димитровграда из базы МВД РФ «было установлено сходство по фенотипу и типажу». Выяснять подробности по этой фамилии в Ульяновской области полиция Выборгского района не стала, а информацию об умершем направила в районное управление ЗАГС, которое, соответственно, составив акт о смерти мужчины, направило его в управление ЗАГС Ульяновской области.
В суде свидетели заявили, что человека с такими фамилией, именем, отчеством и годом рождения они хорошо знают, он жив и здоров, проживает в Димитровграде со своей супругой, является сотрудником местной больницы, а в Выборгском районе Ленинградской области никогда не был и родственников там не имеет.
Решением суда в актовую запись управления ЗАГС Выборского района были внесены изменения, права димитровградского пенсионера восстановлены, отмечают в прокуратуре.
Решение суда было принято в сентябре, сейчас оно вступило в законную силу.
В прокуратуре также отмечают, что в территориальную прокуратуру Ленинградской области по итогам решения суда была направлена соответствующая информация, чтобы в региональный орган УМВД было направлено представление о халатности сотрудников полиции, допустивших неполное проведение проверки и искажение регистрационных данных.