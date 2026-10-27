В Ульяновской области пенсионеру не выплатили пенсию, объявнив, что он уже умер

В суде выяснилось, что 15 апреля этого года для установления причины смерти в бюро судебно-медицинской экспертизы Выборгского района Ленинградской области сотрудником местной полиции было доставлено тело мужчины без определенного места жительства и без документов, удостоверяющих личность. Согласно представленным данным медицинской карты Рощинской райбольницы, имя, отчество и фамилия, а также дата рождения умершего полностью совпадали с данными жителя Димитровграда. Сотрудники районного УМВД нашли в ведомственных базах данные умершего и пришли к выводу, что это житель Димитровграда. Как УМВД пояснило суду, при визуальном сравнении фотографий умершего и жителя Димитровграда из базы МВД РФ «было установлено сходство по фенотипу и типажу». Выяснять подробности по этой фамилии в Ульяновской области полиция Выборгского района не стала, а информацию об умершем направила в районное управление ЗАГС, которое, соответственно, составив акт о смерти мужчины, направило его в управление ЗАГС Ульяновской области.