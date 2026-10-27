С владельцев «Ессентукского центрального рынка» взыскивают 27,7 млн рублей
Конкурсный управляющий Магомед Багаутдинов подал в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики заявление о привлечении контролирующих лиц ООО «Ессентукский центральный рынок» к субсидиарной ответственности. Общая сумма требований составляет 27,67 млн руб. Об этом сообщается в материалах дела о банкротстве.
В качестве ответчиков по заявлению, поданному 26 октября 2026 года, выступают: Пепин Виталий Петрович, Чикнизов Савва Михайлович. Наследственная масса наследников Чекнизова Михаила Данииловича.
Конкурсный управляющий требует привлечь указанных лиц солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам общества.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ессентукский центральный рынок» зарегистрировано в 2005 году в станице Зеленчукская (КЧР). Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Уставный капитал компании составляет 15,16 млн рублей. Учредителем общества является Михаил Чикнизов. Финансовые показатели предприятия за последние годы не опубликованы.
ООО «Ессентукский центральный рынок» было признано несостоятельным решением Арбитражного суда Карачаево-Черкесской Республики от 13 февраля 2024 года. В отношении компании открыто конкурсное производство.
Конкурсным управляющим в ноябре 2024 года утвержден Магомед Багаутдинов (член Ассоциации Арбитражных Управляющих «Содружество»).
Согласно сообщению конкурсного управляющего, размер заявленной субсидиарной ответственности соответствует совокупной сумме непогашенных требований кредиторов, включенных в реестр, а также текущих платежей, оставшихся неисполненными в связи с недостаточностью имущества должника.