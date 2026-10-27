С владельцев «Ессентукского центрального рынка» взыскивают 27,7 млн рублей

Конкурсный управляющий Магомед Багаутдинов подал в Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики заявление о привлечении контролирующих лиц ООО «Ессентукский центральный рынок» к субсидиарной ответственности. Общая сумма требований составляет 27,67 млн руб. Об этом сообщается в материалах дела о банкротстве.