В Самаре возбуждено уголовное дело после обнаружения младенца без присмотра
Двухмесячную девочку нашли на улице Победы
В Самаре возбуждено уголовное дело после того, как прохожие обнаружили младенца в коляске без присмотра. Об этом сообщили в областном СУ СКР.
По поручению и.о. руководителя ведомства Михаила Ламонова уголовное дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). О находке силовикам стало известно «в ходе мониторинга соцмедиа».
По данным прокуратуры, двухмесячную девочку нашли возле дома на ул. Победы.