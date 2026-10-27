Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №199

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Волга

В Самаре возбуждено уголовное дело после обнаружения младенца без присмотра

Двухмесячную девочку нашли на улице Победы
В Самаре возбуждено уголовное дело после того, как прохожие обнаружили младенца в коляске без присмотра. Об этом сообщили в областном СУ СКР.

Игорь Иванко / Коммерсантъ

Купить фото
По поручению и.о. руководителя ведомства Михаила Ламонова уголовное дело возбуждено по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). О находке силовикам стало известно «в ходе мониторинга соцмедиа».
По данным прокуратуры, двухмесячную девочку нашли возле дома на ул. Победы.
Сабрина Самедова