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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Северо-Запад

Расходы на транспорт в Петербурге сократят на 13%

Согласно проекту бюджета СанктПетербурга на 2027 год, объем средств, выделенных комитету по транспорту, сократится на 13,3%. По плану комитету выделят 180,9 млрд рублей. В 2026 году было выделено 208,8 млрд рублей, а бюджет на 2025 год составлял 170,5 млрд рублей.
По плану комитету по транспорту выделят 180,9 млрд рублей

По плану комитету по транспорту выделят 180,9 млрд рублей

Майя Жинкина / Коммерсантъ

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В рамках заседания постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного Собрания СанктПетербурга было оглашено, что большая часть расходов предусмотрена на регулярные перевозки пассажиров метрополитеном и наземным транспортом. Остальные средства пойдут на развитие транспортной инфраструктуры, обновление подвижного состава и повышение безопасности.
Мария Одностеблец