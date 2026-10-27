Расходы на транспорт в Петербурге сократят на 13%

Согласно проекту бюджета СанктПетербурга на 2027 год, объем средств, выделенных комитету по транспорту, сократится на 13,3%. По плану комитету выделят 180,9 млрд рублей. В 2026 году было выделено 208,8 млрд рублей, а бюджет на 2025 год составлял 170,5 млрд рублей.