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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Кавказ

Ставропольская компания погасила 478 штрафов «Платона», спасая 9,6 млн рублей

Ставропольская грузоперевозочная компания рассчиталась сразу по 478 исполнительным производствам за нарушение системы «Платон», лишь узнав, что уклонение обойдется ей в 9,56 млн руб. исполнительского сбора — вчетверо больше самой суммы долга. Об этом сообщило Октябрьское районное отделение судебных приставов Ставрополя.
Речь о штрафах Ространснадзора за несоблюдение законодательства о внесении платы в счёт возмещения вреда, причиняемого дорогам общего пользования федерального значения транспортом с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн. На исполнение в Октябрьское отделение поступили производства о взыскании с перевозчика 2,3 млн руб. — сумма сама по себе ординарная для отрасли, но масштаб придаёт не размер, а количество: 478 отдельных производств.
Приставы уведомили руководство компании о возбуждении исполнительных производств и разъяснили механику: при неуплате в пятидневный срок по каждому производству выносится исполнительский сбор. Ставропольские перевозчики, посчитав арифметику, посчитали выгоднее немедленно погасить все 478 штрафов, чем рисковать сбором по каждому из них: стандартный сбор — 7% от суммы долга (минимум 10 тыс. руб. с юрлица и 1 тыс. руб. с физлица), и для мелких штрафов именно «минимум» делает его убийственным. Сбор по каждому штрафу в среднем 2 тыс. руб. — уже 9,56 млн руб. сверху.
Мария Хоперская