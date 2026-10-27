Ставропольская компания погасила 478 штрафов «Платона», спасая 9,6 млн рублей
Ставропольская грузоперевозочная компания рассчиталась сразу по 478 исполнительным производствам за нарушение системы «Платон», лишь узнав, что уклонение обойдется ей в 9,56 млн руб. исполнительского сбора — вчетверо больше самой суммы долга. Об этом сообщило Октябрьское районное отделение судебных приставов Ставрополя.
Речь о штрафах Ространснадзора за несоблюдение законодательства о внесении платы в счёт возмещения вреда, причиняемого дорогам общего пользования федерального значения транспортом с разрешённой максимальной массой свыше 12 тонн. На исполнение в Октябрьское отделение поступили производства о взыскании с перевозчика 2,3 млн руб. — сумма сама по себе ординарная для отрасли, но масштаб придаёт не размер, а количество: 478 отдельных производств.
Приставы уведомили руководство компании о возбуждении исполнительных производств и разъяснили механику: при неуплате в пятидневный срок по каждому производству выносится исполнительский сбор. Ставропольские перевозчики, посчитав арифметику, посчитали выгоднее немедленно погасить все 478 штрафов, чем рисковать сбором по каждому из них: стандартный сбор — 7% от суммы долга (минимум 10 тыс. руб. с юрлица и 1 тыс. руб. с физлица), и для мелких штрафов именно «минимум» делает его убийственным. Сбор по каждому штрафу в среднем 2 тыс. руб. — уже 9,56 млн руб. сверху.