В Оренбуржье остановили продажу опасной молочной продукции через суд
Продукты изъяли из оборота после вмешательства Роспотребнадзора
Бузулукский районный суд Оренбургской области обязал оператора сети магазинов «Доброцен» — ООО «ПВ-Оренбург» — изъять опасную молочную продукцию из оборота. Соответствующий иск подал Западный территориальный отдел Роспотребнадзора. Основанием стало обнаружение фальсификата в ходе плановой проверки в марте 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Проверка выявила нарушения в четырех городах области — Новотроицке, Сорочинске и Бузулуке. В сливочном масле торговой марки «Молочная мозаика» жирностью 82,5% и сметане 25% специалисты обнаружили растительные жиры и немолочные компоненты. В молоке 3,2% лабораторные анализы показали отклонения от гигиенических нормативов.
В Роспотребнадзоре отметили, что употребление такой продукции лишает организм необходимых элементов, из-за чего у потребителей может возникнуть остеопороз, а также проблемы со зрением и сердечно-сосудистой системой. Сама замена животных жиров растительными, как заявили в ведомстве, создает прямую угрозу анафилактического шока.
Продукцию признали небезопасной. Суд обязал сеть изъять опасный товар из оборота.