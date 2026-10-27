В Оренбуржье остановили продажу опасной молочной продукции через суд

В Роспотребнадзоре отметили, что употребление такой продукции лишает организм необходимых элементов, из-за чего у потребителей может возникнуть остеопороз, а также проблемы со зрением и сердечно-сосудистой системой. Сама замена животных жиров растительными, как заявили в ведомстве, создает прямую угрозу анафилактического шока.