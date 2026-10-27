Саратов направит 1,7 млрд рублей на ремонт дорог с учетом нужд частного сектора

Согласно проекту областного бюджета, общий объем дорожного фонда Саратовской области на 2027 год запланирован в размере 13,8 млрд руб. Из этих средств более 1,7 млрд руб. (с учетом дополнительного финансирования) будет направлено непосредственно на ремонт дорог Саратова, включая обновление улиц частного сектора. Дополнительно на ремонт и содержание сельских дорог в 2027 году предусмотрено 1,4 млрд руб.