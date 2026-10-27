Саратов направит 1,7 млрд рублей на ремонт дорог с учетом нужд частного сектора
Глава региона поручил синхронизировать графики дорожных работ с коммунальными
В 2027 году на ремонт автомобильных дорог в Саратове будет направлено более 1,7 млрд руб. дополнительного финансирования. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Средства позволят привести в нормативное состояние ряд участков дорожного полотна, при этом впервые в региональную программу будут включены центральные улицы частного сектора.
Глава региона поручил профильным министерствам и городской администрации обеспечить жесткую синхронизацию графиков дорожных работ с ресурсоснабжающими организациями («Водоканал», «Теплоэнерго» и др.). Цель мероприятия — исключить практику вскрытия свежеуложенного асфальта для замены подземных коммуникаций, которая ранее неоднократно становилась предметом критики со стороны жителей и контролирующих органов. По словам губернатора, такой подход к планированию должен быть закреплен на постоянной основе.
При формировании перечня участков, подлежащих ремонту, учитывались интенсивность транспортного потока, наличие социальных объектов и общее состояние покрытия. Муниципалитету поручено оперативно провести конкурсные процедуры уже в текущем году, чтобы подрядные организации могли приступить к работам непосредственно на старте строительного сезона 2027 года.
Согласно проекту областного бюджета, общий объем дорожного фонда Саратовской области на 2027 год запланирован в размере 13,8 млрд руб. Из этих средств более 1,7 млрд руб. (с учетом дополнительного финансирования) будет направлено непосредственно на ремонт дорог Саратова, включая обновление улиц частного сектора. Дополнительно на ремонт и содержание сельских дорог в 2027 году предусмотрено 1,4 млрд руб.