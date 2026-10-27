В Астрахани подросток предстанет перед судом за смертельный наезд на пешехода

Параллельно в суде рассматривается уголовное дело в отношении бабушки подростка. Ей инкриминируется вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). По версии следствия, владелица автомобиля достоверно знала об отсутствии у внука водительского удостоверения и навыков управления транспортным средством, однако предоставила ему доступ к ключам и допустила к управлению источником повышенной опасности.