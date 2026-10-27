В Астрахани подросток предстанет перед судом за смертельный наезд на пешехода
Ему грозит до 12 лет
Следственный отдел по Советскому району Астрахани завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ). По данным следствия, подросток, не имевший водительских прав, сбил женщину на пешеходном переходе, управляя автомобилем своей бабушки, сообщает пресс-служба.
Как установили следователи, инцидент произошел поздним вечером 21 июля 2026 года в Астрахани. Подросток, управляя технически исправным легковым автомобилем, принадлежащим его бабушке, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 48-летнюю местную жительницу. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Действия квалифицированы как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В настоящее время обвиняемый находится под домашним арестом.
Параллельно в суде рассматривается уголовное дело в отношении бабушки подростка. Ей инкриминируется вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). По версии следствия, владелица автомобиля достоверно знала об отсутствии у внука водительского удостоверения и навыков управления транспортным средством, однако предоставила ему доступ к ключам и допустила к управлению источником повышенной опасности.