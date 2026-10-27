Двое уфимцев обвиняются в нападении на курьера службы доставки продуктов

По версии следствия, в июне этого года фигуранты дела возле ресторана быстрого питания договорились похитить продукты у курьера доставки. Один из обвиняемых ударил его кулаком по лицу и вырвал из рук термосумку, а второй помог сообщнику отобрать ее. Затем они скрылись с похищенным.