Двое уфимцев обвиняются в нападении на курьера службы доставки продуктов
Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело двух местных жителей в возрасте 18 и 20 лет, обвиняемых в нападении на курьера службы доставки продуктов, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Им вменяют грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).
По версии следствия, в июне этого года фигуранты дела возле ресторана быстрого питания договорились похитить продукты у курьера доставки. Один из обвиняемых ударил его кулаком по лицу и вырвал из рук термосумку, а второй помог сообщнику отобрать ее. Затем они скрылись с похищенным.
Потерпевший получил телесные повреждения.