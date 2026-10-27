В Саратовской области многократно увеличат штрафы за нарушения на воде
Вводится ответственность за несоблюдение правил использования сапов и вейкбордов
Губернатор внес в заксобрание законопроект, ужесточающий ответственность за использование маломерных судов и средств активного отдыха. Новые нормы синхронизированы с региональными правилами безопасности и вступят в силу весной 2027 года.
Документ вносит изменения в статьи 1.3 и 1.4 регионального закона «Об административных правонарушениях». Как следует из финансово-экономического обоснования, принятие закона не потребует дополнительных расходов из областного бюджета. Согласно тексту законопроекта, власти региона решили пересмотреть размер санкций, которые не менялись более десяти лет и, как отмечается в пояснительной записке, «представляют собой несоразмерно низкие» суммы на фоне высокого травматизма и гибели людей на воде.
Наиболее заметно вырастут штрафы для граждан. В частности, за купание в запрещенных местах (за буйками, прыжки в воду с неприспособленных сооружений) штраф составит 1–1,5 тыс. руб. (сейчас — 500–1 тыс. руб.). За купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения придется заплатить 1,5–2,5 тыс. руб. (вместо 1–3 тыс. руб.). Выезд на лед на транспортных средствах подорожает до 3–5 тыс. руб. (было фиксированные 2,5 тыс. руб.), а выход на лед в период действия официального запрета — до 2,5–3 тыс. руб. При этом предупреждение как мера наказания сохраняется только за купание в запрещенных местах.
Отдельный блок нововведений касается «средств активного отдыха». К ним авторы относят надувные плавсредства, сапы, буксируемые «бананы», вейкборды, виндсерфинг и т.д. Впервые вводится ответственность за нарушение правил их использования. Использование таких средств детьми до семи лет без присмотра взрослых, а также самостоятельное катание подростков до 16 лет обойдется гражданам в 3–5 тыс. руб., должностным лицам — в 25 тыс. руб., а юридическим лицам — в 50 тыс. руб. За общее нарушение правил использования средств активного отдыха штрафы составят 1–2 тыс. руб. для граждан, 5 тыс. руб. для должностных лиц и 10 тыс. руб. для юрлиц.
Изменения коснутся и судоводителей маломерных судов. Штраф за нарушение правил пользования ими на водных объектах вырастет с 500–1 тыс. руб. до 3–5 тыс. руб. При этом формулировка статьи приводится в соответствие с новыми региональными правилами, утвержденными правительством области в августе 2026 года.
В правительстве Саратовской области отмечают, что ужесточение мер необходимо для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными нормами и правилами других субъектов РФ. Для сравнения в пояснительной записке приводятся данные по соседним и крупным регионам: в Волгоградской области штрафы для граждан достигают 5 тыс. руб., для юрлиц — 100 тыс. руб.; в Москве — до 2,5 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно; в Ленинградской области — до 5 тыс. руб. и 100 тыс. руб.
Переход на новые нормы запланирован на 1 марта 2027 года. Эта дата выбрана для синхронизации с вступлением в силу новых «Правил пользования маломерными судами на водных объектах Саратовской области», которые отменят устаревший регламент 2009 года.