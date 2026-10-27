В Саратовской области многократно увеличат штрафы за нарушения на воде

Наиболее заметно вырастут штрафы для граждан. В частности, за купание в запрещенных местах (за буйками, прыжки в воду с неприспособленных сооружений) штраф составит 1–1,5 тыс. руб. (сейчас — 500–1 тыс. руб.). За купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения придется заплатить 1,5–2,5 тыс. руб. (вместо 1–3 тыс. руб.). Выезд на лед на транспортных средствах подорожает до 3–5 тыс. руб. (было фиксированные 2,5 тыс. руб.), а выход на лед в период действия официального запрета — до 2,5–3 тыс. руб. При этом предупреждение как мера наказания сохраняется только за купание в запрещенных местах.