Аренда квартиры из госфонда в Челябинске вырастет на 38%

С 1 декабря 2026 года базовая ставка аренды будет составлять 97,97 руб. Ориентировочный рост — около 4 рублей за кв. м. Так, в денежном выражении стоимость найма однокомнатной квартиры увеличится с 437 до 603 руб. в месяц. При этом сохранятся все действующие льготы. Бесплатно жить в помещениях госфонда смогут пенсионеры по старости, инвалиды всех групп, семьи с детьми-инвалидами и малоимущие. В пресс-службе гордумы подчеркнули, что размер платы за съем таких квартир не индексировался с 2023 года.