ФСБ раскрыла схему нелегальной миграции и хищений при гособоронзаказе на Дону
ФСБ России пресекла деятельность группы, организовавшей незаконную миграцию и, по версии следствия, хищение средств при исполнении государственного оборонного заказа. В схеме было задействовано швейное предприятие в Ростовской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Операция проводилась в Ростовской, Пермской, Новгородской и Ивановской областях. По данным ведомства, возбуждено более 100 уголовных дел, свыше 20 фигурантов арестованы.
По версии ФСБ, руководство швейного предприятия в Ростовской области совместно с представителями других коммерческих организаций организовало канал незаконной миграции. Иностранных граждан оформляли как высококвалифицированных специалистов, хотя фактическая цель их въезда в Россию и уровень квалификации не соответствовали заявленным.
Как сообщается, для оформления мигрантов использовались подконтрольные организации. В документах им указывали заработную плату около 250 тыс. руб. в месяц, тогда как фактически выплачивалось порядка 60 тыс. руб. По версии правоохранительных органов, разница использовалась в схеме, связанной с завышением стоимости выполнения контрактов в рамках гособоронзаказа.
По данным ФСБ, в результате операции в четырех регионах были задержаны участники схемы. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела, расследование продолжается.