ФСБ раскрыла схему нелегальной миграции и хищений при гособоронзаказе на Дону

Как сообщается, для оформления мигрантов использовались подконтрольные организации. В документах им указывали заработную плату около 250 тыс. руб. в месяц, тогда как фактически выплачивалось порядка 60 тыс. руб. По версии правоохранительных органов, разница использовалась в схеме, связанной с завышением стоимости выполнения контрактов в рамках гособоронзаказа.