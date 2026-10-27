Сергей Бердников переизбран главой Магнитогорска на ближайшие пять лет
Для 64-летнего градоначальника это третий срок на должности
Магнитогорское городское Собрание депутатов 27 октября переизбрало Сергея Бердникова главой второго по величине города Челябинской области. За господина Бердникова единогласно проголосовали все 28 депутатов городского собрания. Полномочия нового градоначальника продлятся до октября 2031 года.
Голосование в МГСД стало финальным этапом конкурсной процедуры. Из восьми заявившихся претендентов конкурсная комиссия допустила до парламентского голосования четверых: действующего мэра Сергея Бердникова, экс-депутата Госдумы Станислава Наумова, правозащитника и бывшего депутата МГСД Евгения Гончарова и начальника отдела маркетинга ООО «Бокрист» Дмитрия Маврина.
Для Сергея Бердникова это третий срок на посту главы Магнитогорска. Градоначальником он стал в октябре 2016 года, когда депутаты выбирали из четырех претендентов. В 2021 году городской парламент единогласно поддержал его переизбрание. До этого господин Бердников был депутатом четвертого и пятого созывов МГСД, занимал должность заместителя председателя Собрания.
«Наша задача – реализовывать наказы жителей города. Цель — сделать наш город лучшим. Это сложно и не быстро, но это та цель ,которая заставляет нас двигаться вперед и достигать вершин. Я уверен, что за следующие 5 лет совместно с вами мы реализуем планы и седлаем чуть больше», — рассказал Сергей Бердников.