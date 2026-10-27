Сергей Бердников переизбран главой Магнитогорска на ближайшие пять лет

«Наша задача – реализовывать наказы жителей города. Цель — сделать наш город лучшим. Это сложно и не быстро, но это та цель ,которая заставляет нас двигаться вперед и достигать вершин. Я уверен, что за следующие 5 лет совместно с вами мы реализуем планы и седлаем чуть больше», — рассказал Сергей Бердников.