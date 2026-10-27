Авария на Красном мосту отрезает Хунзах, Шамиль и Тлярату от прямой трассы

Последствия закрытия выходят далеко за пределы самого моста. Дорога — единственная «магистральная» связка горного пояса республики, и теперь транспортное сообщение сразу с четырьмя территориями — Хунзахским, Шамильским и Тляратинским районами и Бежтинским участком — идёт в обход. Диспетчеры маршрутов развернули поток по двум объездным трассам: через Буйнакск, Временный посёлок, Тлох, Харахи и Хунзах до Чалды, а также по линии Махачкала — Леваши — Гергебиль — Курми — Гунибская ГЭС — Карадах — Чалда. Обе схемы заметно длиннее прямой дороги, а участок через Гунибскую ГЭС — к тому же через плотинный переход с ограниченной пропускной способностью. На месте коммунальные службы обустраивают временную объездную дорогу — впрочем, это решение скорее аврального характера, чем полноценная замена моста.