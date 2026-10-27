Минимальная продуктовая корзина в Петербурге подешевела до 9,2 тыс. рублей

Стоимость минимального набора продуктов на месяц в Петербурге в сентябре 2026 года составила 9,15 тыс. руб. По данным ассоциации «Руспродсоюз», по сравнению с июлем, когда корзина стоила 9,57 тыс. руб., она подешевела примерно на 4,3%.