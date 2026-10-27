Минимальная продуктовая корзина в Петербурге подешевела до 9,2 тыс. рублей
Стоимость минимального набора продуктов на месяц в Петербурге в сентябре 2026 года составила 9,15 тыс. руб. По данным ассоциации «Руспродсоюз», по сравнению с июлем, когда корзина стоила 9,57 тыс. руб., она подешевела примерно на 4,3%.
В среднем по России стоимость минимального набора продуктов снизилась на 1,5% и составила 7,85 тыс. руб., сообщает ТАСС. В Москве корзина обходилась в 9,25 тыс. руб., в Ленинградской области — в 8,66 тыс. руб., в Калининградской области — в 9,22 тыс. руб.
Самый дешевый набор продуктов зафиксировали в Мордовии — 6,33 тыс. руб., а также в Пензенской области — 6,54 тыс. руб. Наиболее высокая стоимость была на Чукотке — 21,5 тыс. руб. и Камчатке — 13,76 тыс. руб.