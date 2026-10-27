«Железнодорожная торговая компания» продает недвижимость в Минводах за 62 млн рублей
АО «Железнодорожная торговая компания» (ЖТК, дочернее общество ОАО «РЖД») проводит аукцион по реализации профильных и непрофильных активов. На торги выставлен имущественный комплекс, расположенный в Ставропольском крае. Начальная цена лота установлена в размере 62,22 млн руб. Об этом свидетельствует информация о процедуре на портале «РТС».
Объектом продажи выступает недвижимое имущество с движимым, расположенное по адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. Кнышевского, 2.
Форма подачи предложений: открытая. Шаг аукциона: 5% от начальной цены (около 3,11 млн рублей). Задаток составляет 6,22 млн руб. (10% от начальной стоимости). Средства должны быть зачислены на счет оператора электронной площадки — ООО «РТС-тендер».
Окончание приема заявок: 23 ноября, рассмотрение заявок (определение участников): 25 ноября.
По данным ЕГРЮЛ, АО «ЖТК» занимается управлением и реализацией объектов недвижимости, высвобождаемых в ходе структурной реформы железнодорожного транспорта. Продажа активов в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод традиционно привлекает интерес не только профильных логистических операторов, но и девелоперов, рассматривающих площадки под строительство гостиничных или коммерческих объектов.
АО «Железнодорожная торговая компания» является специализированным агентом ОАО «РЖД» по работе с недвижимостью. Реализация непрофильных активов является частью долгосрочной программы по оптимизации имущественного комплекса и привлечению дополнительных инвестиций.