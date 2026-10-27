«Железнодорожная торговая компания» продает недвижимость в Минводах за 62 млн рублей

По данным ЕГРЮЛ, АО «ЖТК» занимается управлением и реализацией объектов недвижимости, высвобождаемых в ходе структурной реформы железнодорожного транспорта. Продажа активов в курортном регионе Кавказских Минеральных Вод традиционно привлекает интерес не только профильных логистических операторов, но и девелоперов, рассматривающих площадки под строительство гостиничных или коммерческих объектов.