В Ставрополе к зиме заготовили 42 тысяч тонн противогололедной смеси
В Ставрополе к зимнему сезону подготовили 119 единиц специальной коммунальной техники и заготовили 42 тыс. тонн противогололедных материалов. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко по итогам проверки готовности техники.
С 15 ноября коммунальные службы перейдут на круглосуточный режим работы. При необходимости для уборки снега с остановочных павильонов и заездных карманов общественного транспорта дополнительно задействуют 16 единиц техники.
Во всех трех районах города утверждены графики дежурств, маршруты движения коммунальной техники и схемы оповещения сотрудников на случай чрезвычайных ситуаций. Для коммунальных работников оборудованы помещения для отдыха и приема пищи.
Власти также определили участки дорог, которые будут очищать от снега и обрабатывать противогололедными материалами в первую очередь. Вывоз снега планируется на специальную площадку со снегоплавильной установкой.