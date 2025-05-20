Кассационный суд подтвердил взыскание €1 млн в пользу орловской «Фригогласс Евразии»

Арбитражный суд Центрального округа отклонил жалобу СРЛ «Фригогласс Румыния» на решения нижестоящих инстанций о взыскании с компании €1 млн в пользу орловского ООО «Фригогласс Евразия». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел. Обе компании входят в греческий концерн Frigoglass.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Орловская структура концерна инициировала разбирательство в январе 2024 года. Истец заявил задолженность по агентским договорам и договорам цессии. В заявлении уточнялось, что в 2021–2022 годах иностранные покупатели «Фригогласс Евразия» «начали испытывать сложности с перечислением оплаты за поставленный истцом товар», в связи с чем орловская и румынская структуры концерна заключили ряд трехсторонних договоров цессии. Согласно ним, дебиторская задолженность упомянутых покупателей была передана ответчику. Он должен был заплатить истцу за это, но не исполнил свои обязательства. Кроме того, в 2022 году стороны заключили несколько агентских договоров, по которым СРЛ «Фригогласс Румыния» обязалась получить плату за поставку товаров вместо «Фригогласс Евразия» и затем перечислить ее истцу. Этого также сделано не было, после чего орловская структура концерна обратилась в суд.

Ответчик объяснил неисполнение обязательств санкциями, введенными в 2022 году. Он также указывал, что дело должен рассматривать румынский суд, но арбитражный суд Орловской области не согласился с этим и посчитал необходимым применение норм российского права. Кроме того, было установлено, что санкции Евросоюза не могут быть основанием для отказа от договоров или неисполнения обязательств по ним.

Арбитражный суд Орловской области встал на сторону «Фригогласс Евразия»с в июне 2024 года, 19-й арбитражный апелляционный суд — в октябре того же года.

По данным Rusprofile, ООО «Фригогласс Евразия» было зарегистрировано в Орле в сентябре 1997 года. Основной вид деятельности — производство теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, производство оборудования для фильтрования и очистки газов. Уставный капитал — 154,1 млн руб. 99,96% компании принадлежит нидерландскому ООО «Фригоинвест холдингс Б. В.», 0,04% — кипрскому ООО «Фригогласс сайпрус лимитед». Гендиректор — Расулджон Расулов. По итогам 2024 года выручка составила 8,3 млрд руб. (+14% к 2023-му), чистая прибыль — 74 млн (-95%).

Алина Морозова