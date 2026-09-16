Орловский производитель холодильников «Фригогласс» сменил имя после ухода нидерландских владельцев

Орловский производитель холодильников «Фригогласс» переименовался в «Фриголайн» после смены нидерландских владельцев на дубайских бенефициаров. Об этом он сообщил на сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт компании «Фриголайн» Фото: сайт компании «Фриголайн»

Орловский производитель холодильного оборудования зарегистрировал в ЕГРЮЛ новое название юридического лица — ООО «Фриголайн Евразия» (ранее — ООО «Фригогласс Евразия»).

«Меняется только название бренда — юридическое лицо, завод, команда и клиентские обязательства сохраняются»,— сообщили в компании.

Согласно данным ЕГРЮЛ, с 25 мая этого года 100% долей общества (154,14 млн руб.) находится под обременением у компании «Веритас Инвестмент Менеджмент Лимитед» из ОАЭ. Ранее владельцем выступало ООО «Фригоинвест Холдингс Б. В.» (Нидерланды) — с 2017 года по 25 мая.

В компании пояснили, что завод в Орле работает с 2000 года и остается площадкой полного цикла: от порошковой покраски металла и сварки корпуса до финальных электротестов каждой единицы оборудования. С начальной мощности около 30 тыс. единиц в год он дошел до текущей производственной мощности в 250 тыс. По их данным, они «один из крупнейших налогоплательщиков Орловской области». Согласно ЕГРЮЛ, в компании насчитывалось 744 сотрудника в 2025 году.

Сервисная сеть в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске продолжает работу в прежнем режиме, гарантийное и постгарантийное обслуживание не меняется. «Формат вертикальных холодильных витрин с открытым доступом все чаще используется ритейлом не только под воду и газировку, но и под сыр, молочную продукцию, пиво и мясные деликатесы»,— отмечает «Фриголайн».

По данным Rusprofile, ООО «Фриголайн Евразия» зарегистрировано в 1997 году в Орле. Уставный капитал — 154,14 млн руб. Гендиректор — Расулов Уткурович. С 25 мая этого года 100% долей находится под обременением у компании «Веритас Инвестмент Менеджмент Лимитед» из ОАЭ. В 2025 году выручка ООО «Фриголайн Евразия» составила 6,39 млрд руб., что на 23,4% ниже показателя 2024 года (8,33 млрд). При этом чистая прибыль резко выросла — с 74 млн до 468 млн руб.

В августе суд вернул иск бывшего гендиректора ООО «Фригогласс Евразия» Андрея Ревкова, пытавшегося оспорить свое увольнение. Господин Ревков покинул должность в марте 2024 года, в феврале 2025-го против него возбудили уголовное дело. 19 апреля его арестовали и предъявили обвинение, Пресненский суд Москвы заключил его под стражу. В июне срок ареста продлили.

Анна Швечикова