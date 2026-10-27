Бензин в Новороссийске отпускают на 32 АЗС
В Новороссийске и Геленджике утром 27 октября продолжают действовать ограничения на продажу топлива. В Новороссийске бензин и дизельное топливо отпускают на 32 автозаправочных станциях, в Геленджике бензин АИ-92 доступен на семи АЗС, АИ-95 — на восьми, дизельное топливо — на десяти.
По данным на 9:00, в Новороссийске АИ-92 продавали на 25 заправках, АИ-95 — на 19, АИ-100 — на двух, дизельное топливо — на 31. По решению собственников на всех работающих АЗС топливо отпускали только в баки автомобилей, с ограничением объема от 30 до 60 л на машину. Еще четыре заправки временно не продавали топливо.
В числе работающих объектов — заправки сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть» и «Уфимнефть». Топливо было доступно, в частности, на проспекте Дзержинского, Сухумском шоссе, улице Суворовской, в Цемдолине, Верхнебаканском и Раевской. На отдельных станциях ассортимент ограничен: часть видов топлива отпускают только спецтранспорту или по топливным картам.
В Геленджике бензин и дизельное топливо были доступны на заправках «Роснефти» на Строительном проспекте и Туристической улице, а также в Архипо-Осиповке. Все три вида топлива — АИ-92, АИ-95 и дизель — имелись на станциях «Лукойла» на улице Островского и у кольца на трассе М-4 «Дон», а также в Архипо-Осиповке.
Дизельное топливо также продавали на отдельных АЗС «Газпромнефти» на объездной трассе М-4 «Дон», улице Ходенко и Сухумском шоссе. На заправке «Уфимнефть» на объездной были доступны АИ-95 и дизельное топливо.