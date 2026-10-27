Бензин в Новороссийске отпускают на 32 АЗС

По данным на 9:00, в Новороссийске АИ-92 продавали на 25 заправках, АИ-95 — на 19, АИ-100 — на двух, дизельное топливо — на 31. По решению собственников на всех работающих АЗС топливо отпускали только в баки автомобилей, с ограничением объема от 30 до 60 л на машину. Еще четыре заправки временно не продавали топливо.