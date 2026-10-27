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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Кавказ

На Ставрополье за сентябрь взяли кредиты на 21 млрд рублей

Сентябрьская кредитная статистика Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) разводит два южных региона по разные стороны рейтингового стола. Ставропольский край, занявший 19-е место общероссийского топ-70, за месяц нарастил и количество, и объём выдач: жители края оформили 77,78 тыс. кредитов на 20,77 млрд руб. (+3% и +19% к августу). Дагестан замыкает нижний сегмент того же рейтинга — 68-я строчка, 16,33 тыс. кредитов на 4,65 млрд руб. за месяц, причём число выдач сократилось на 2%, а объём при этом вырос на 26%.
Разница между соседями по СКФО начинается с охвата. Новый кредит в сентябре оформили 2,7% жителей Ставрополья — против 2,6% в августе, то есть рынок продолжает расширяться вширь. В Дагестане показатель застрял на 0,5%: лишь один из двухсот жителей республики стал заёмщиком за месяц. Ещё разительнее накопленная статистика: за девять месяцев на каждые 100 ставропольцев приходится 20,9 кредита, на 100 дагестанцев — 4,1. По объёму разрыв выглядит скромнее — 147,18 млрд руб. у края против 31,42 млрд у республики, — но и он пятикратный.
Дагестанская сентябрьская арифметика при этом содержит внутренний парадокс: штучная динамика отрицательная (2%, в августе — 16,70 тыс.), объемная — рекордная для республики прибавка (+26%). Комбинация читается однозначно: заёмщиков стало меньше, но чек выше — почти наверняка следствие ипотечного всплеска, когда клиенты спешили закрыть сделки до пересмотра льготных программ. Для рынка с 4,1 кредита на сотню жителей это важный сигнал: рост в Дагестане пока возможен только через крупные суммы, а не через приток новых заемщиков.
Ставрополье в сентябре дало сбалансированную картину: +3% по количеству и +19% по объему означают одновременный рост и числа клиентов, и среднего чека. В этой пропорции, впрочем, тоже проглядывает ипотека — общероссийский сентябрьский лидер, чья доля в выдачах впервые за долгое время вышла на первое место (43,5% объема). За девять месяцев край накопил 604,18 тыс. кредитов на 147,18 млрд руб., держась в двадцатке крупнейших кредитных рынков страны.
Мария Хоперская