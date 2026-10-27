На Ставрополье за сентябрь взяли кредиты на 21 млрд рублей
Сентябрьская кредитная статистика Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ) разводит два южных региона по разные стороны рейтингового стола. Ставропольский край, занявший 19-е место общероссийского топ-70, за месяц нарастил и количество, и объём выдач: жители края оформили 77,78 тыс. кредитов на 20,77 млрд руб. (+3% и +19% к августу). Дагестан замыкает нижний сегмент того же рейтинга — 68-я строчка, 16,33 тыс. кредитов на 4,65 млрд руб. за месяц, причём число выдач сократилось на 2%, а объём при этом вырос на 26%.
Разница между соседями по СКФО начинается с охвата. Новый кредит в сентябре оформили 2,7% жителей Ставрополья — против 2,6% в августе, то есть рынок продолжает расширяться вширь. В Дагестане показатель застрял на 0,5%: лишь один из двухсот жителей республики стал заёмщиком за месяц. Ещё разительнее накопленная статистика: за девять месяцев на каждые 100 ставропольцев приходится 20,9 кредита, на 100 дагестанцев — 4,1. По объёму разрыв выглядит скромнее — 147,18 млрд руб. у края против 31,42 млрд у республики, — но и он пятикратный.
Дагестанская сентябрьская арифметика при этом содержит внутренний парадокс: штучная динамика отрицательная (2%, в августе — 16,70 тыс.), объемная — рекордная для республики прибавка (+26%). Комбинация читается однозначно: заёмщиков стало меньше, но чек выше — почти наверняка следствие ипотечного всплеска, когда клиенты спешили закрыть сделки до пересмотра льготных программ. Для рынка с 4,1 кредита на сотню жителей это важный сигнал: рост в Дагестане пока возможен только через крупные суммы, а не через приток новых заемщиков.
Ставрополье в сентябре дало сбалансированную картину: +3% по количеству и +19% по объему означают одновременный рост и числа клиентов, и среднего чека. В этой пропорции, впрочем, тоже проглядывает ипотека — общероссийский сентябрьский лидер, чья доля в выдачах впервые за долгое время вышла на первое место (43,5% объема). За девять месяцев край накопил 604,18 тыс. кредитов на 147,18 млрд руб., держась в двадцатке крупнейших кредитных рынков страны.