На Ставрополье за сентябрь взяли кредиты на 21 млрд рублей

Разница между соседями по СКФО начинается с охвата. Новый кредит в сентябре оформили 2,7% жителей Ставрополья — против 2,6% в августе, то есть рынок продолжает расширяться вширь. В Дагестане показатель застрял на 0,5%: лишь один из двухсот жителей республики стал заёмщиком за месяц. Ещё разительнее накопленная статистика: за девять месяцев на каждые 100 ставропольцев приходится 20,9 кредита, на 100 дагестанцев — 4,1. По объёму разрыв выглядит скромнее — 147,18 млрд руб. у края против 31,42 млрд у республики, — но и он пятикратный.