Мастер из Удмуртии стала чемпионкой мира по дизайну ногтей с работой «Эрмитаж»
Наталия Софронова победила на конкурсе в Париже
Жительница Воткинска Наталия Софронова заняла первое место в секции Nail Art на чемпионате мира OMC Hairworld, который проходил в Париже с 10 по 12 октября. Об этом сообщила администрация города.
Софронова победила в номинации «Фантазийные ногти на манекен-руке», представив композицию на тему «Эрмитаж». На создание работы ушло пять месяцев. В нее вошли 11 фигурок людей, четыре птицы и маскарон — декоративный элемент в виде маски. Размер самых маленьких фигурок составляет 4 мм. Подготовиться к чемпионату мастерице помогла тренер Екатерина Соломина.
OMC Hairworld — международный чемпионат парикмахерского искусства, макияжа и ногтевого сервиса, который проводит Organisation Mondiale Coiffure (OMC). Организация была основана в 1946 году. В соревнованиях участвуют специалисты из разных стран, а работы оценивает профессиональное жюри.