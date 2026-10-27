Мастер из Удмуртии стала чемпионкой мира по дизайну ногтей с работой «Эрмитаж»

Софронова победила в номинации «Фантазийные ногти на манекен-руке», представив композицию на тему «Эрмитаж». На создание работы ушло пять месяцев. В нее вошли 11 фигурок людей, четыре птицы и маскарон — декоративный элемент в виде маски. Размер самых маленьких фигурок составляет 4 мм. Подготовиться к чемпионату мастерице помогла тренер Екатерина Соломина.