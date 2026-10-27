Сочи попал в топ-3 направлений для отдыха в последние выходные октября
Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха в последние выходные октября. На город приходится 7% бронирований на период с 30 октября по 1 ноября 2026 года, следует из данных сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Средняя стоимость ночи в сочинских объектах размещения составляет 3,2 тыс. руб., а средняя продолжительность поездки — шесть ночей. По доле бронирований курорт уступил Санкт-Петербургу, занявшему первое место с показателем 19%, и Москве, на которую приходится 12% заявок.
В первую десятку популярных направлений также вошли Краснодар, Казань, Кисловодск, Калининград, Геленджик, Ялта и Анапа. Средняя стоимость ночи в этих городах составляет от 3,3 тыс. до 5,9 тыс. руб., а продолжительность поездки — от четырех до шести ночей.
Рейтинг составлен на основе запросов и заявок пользователей сервиса на период с 30 октября по 1 ноября. Эти даты приходятся на границу октября и ноября, когда отмечают Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых и связываемый с различными мистическими традициями.