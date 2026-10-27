Сочи попал в топ-3 направлений для отдыха в последние выходные октября

Рейтинг составлен на основе запросов и заявок пользователей сервиса на период с 30 октября по 1 ноября. Эти даты приходятся на границу октября и ноября, когда отмечают Хэллоуин, также известный как канун Дня всех святых и связываемый с различными мистическими традициями.