В Каспийском море выявили зоны «кислородного голодания»

Слово теперь за лабораториями: пробы с «Денеба» должны показать, была ли гипоксия разовым следствием селевого паводка или же устойчивым фоном, к которому дагестанский шельф ещё вернётся. Пока же формулировка института — «никаких потенциально опасных явлений не выявлено» — по сути фиксирует состояние экосистемы на момент съёмки, и вопрос лишь в том, как долго оно продержится до следующего половодья.