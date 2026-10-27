В Каспийском море выявили зоны «кислородного голодания»
Экспедиционные исследования в северо-западной части Каспийского моря выявили зоны со сниженными показателями растворённого кислорода в придонном слое. Одной из вероятных причин учёные называют мощное половодье с селями в Дагестане, вынесшее в море внушительный объём органических веществ. Общий вердикт, впрочем, звучит успокоительно: «результаты исследования свидетельствуют об устойчивом состоянии экосистемы российского сектора Каспийского моря, никаких потенциально опасных явлений не выявлено», — заключила участник экспедиции, младший научный сотрудник Каспийского филиала Института океанологии РАН Мария Бирюкова.
Научная оценка строилась на двух сценариях. Первый — физический: явление «может быть связано с затруднённым вертикальным обменом и недостаточным поступлением кислорода в придонный слой», говорится в сообщении института. Второй — антропогенный: на фоне половодья с селями этого года в Республике Дагестан существует вероятность попадания в воды Каспия большого объёма органики, обилие которой в дальнейшем способно породить зоны гипоксии — участки, где кислород выедается микроорганизмами быстрее, чем восполняется. Точку в споре гипотез, как отмечают исследователи, поставят предстоящие лабораторные работы.
Экспедиция прошла на судне «Денеб» в 12-мильной и экономической зонах российского сектора моря. В работах участвовали три научных центра — Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Южный научный центр РАН и Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского федерального исследовательского центра РАН. Пробы отбирались на взвешенные вещества, зоо-, мери- и желетелый планктон, зообентос и микропластик — спектр, охватывающий ключевые уровни морской пищевой цепи.
Наблюдения в прибрежной полосе дагестанского побережья дали неоднородную картину. В придонном слое 12-мильной зоны зафиксированы станции с пониженным содержанием растворённого кислорода, а зоопланктонное сообщество признано бедным по качественному составу. Отмечено и смещение тёплого слоя моря относительно данных 2024 года: вода с температурой около 20 градусов Цельсия стимулировала рост желетелого планктона и снизила плотность ракообразных, коловраток и личиночных форм мелких донных организмов.
Ключ к прочтению этих данных — в выводе Бирюковой. Локальные отклонения, включая кислородный дефицит на отдельных станциях и перестройку планктонного сообщества, в целом не перешли порог, за которым начинается опасная для экосистемы деградация. Для Каспия, где дагестанский шельф играет роль нагульных и нерестовых угодий, такой запас прочности — хорошая новость: деградация биоты в этих водах имела бы последствия далеко за пределами прибрежной полосы.
Слово теперь за лабораториями: пробы с «Денеба» должны показать, была ли гипоксия разовым следствием селевого паводка или же устойчивым фоном, к которому дагестанский шельф ещё вернётся. Пока же формулировка института — «никаких потенциально опасных явлений не выявлено» — по сути фиксирует состояние экосистемы на момент съёмки, и вопрос лишь в том, как долго оно продержится до следующего половодья.