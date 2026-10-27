The Tokyo Reporter: сына японского миллиардера застрелили на парковке в Лаосе

Свою версию произошедшего привел лаосский активист Жозеф Акаравонг, который живет в эмиграции во Франции. Он выложил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) запись с камеры наблюдения. По словам активиста, на ней видно, как Ёсихито Осиму застрелили на парковке, пишет издание. Нападение, утверждает господин Акаравонг, произошло 14 октября около 21:10 по местному времени на территории жилого комплекса. Правоохранительные органы случившееся пока не комментировали.