The Tokyo Reporter: сына японского миллиардера застрелили на парковке в Лаосе
В Лаосе умер Ёсихито Осима, бывший директор лизинговой компании Lao ASEAN Leasing Public Company (LALCO) и сын японского миллиардера Кэнсина Осимы. О его смерти компания объявила 19 октября, передает The Tokyo Reporter. Причину смерти LALCO не назвала, а позже вовсе удалила заявление.
Свою версию произошедшего привел лаосский активист Жозеф Акаравонг, который живет в эмиграции во Франции. Он выложил в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) запись с камеры наблюдения. По словам активиста, на ней видно, как Ёсихито Осиму застрелили на парковке, пишет издание. Нападение, утверждает господин Акаравонг, произошло 14 октября около 21:10 по местному времени на территории жилого комплекса. Правоохранительные органы случившееся пока не комментировали.
LALCO — публичная компания со штаб-квартирой во Вьентьяне. Она сдает в лизинг автомобили и мотоциклы, в основном японских марок. Директором компании назначена жена Кэнсина Осимы — Юрико Осима. Сам он стал старшим консультантом LALCO.