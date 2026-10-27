В КБР застройщика подозревают в выводе 4,2 млн руб. долевого взноса

Многоквартирный дом до настоящего времени не введен в эксплуатацию — спустя шесть лет после подписания ДДУ обязательства так и не исполнены. Для пострадавших это означает, что и квартира, и деньги отсутствуют одновременно: средств на достройку нет, а объект, судя по всему, не дошёл до стадии, с которой его мог бы достроить другой застройщик или фонд развития территорий.