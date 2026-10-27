В КБР застройщика подозревают в выводе 4,2 млн руб. долевого взноса
В Кабардино-Балкарии застройщика подозревают в мошенничестве с жильем граждан на 4 млн руб., сообщили в региональном следственном управлении СК. Суть эпизода — классика жанра дольщиков: деньги получены, дом не построен, договор существует лишь на бумаге.
По версии следствия, в сентябре 2020 года двое граждан заключили договор долевого участия с индивидуальным предпринимателем, взявшим на себя обязательство по строительству многоквартирного жилого дома в селении Шалушка. Подозреваемый получил от граждан 4,2 млн руб. и потратил их на цели, не связанные со строительством. Ключевое здесь — квалификация: следствие усмотрело не невыполнение обязательств, а прямой умысел на хищение, то есть намерение присвоить взносы с самого начала.
Многоквартирный дом до настоящего времени не введен в эксплуатацию — спустя шесть лет после подписания ДДУ обязательства так и не исполнены. Для пострадавших это означает, что и квартира, и деньги отсутствуют одновременно: средств на достройку нет, а объект, судя по всему, не дошёл до стадии, с которой его мог бы достроить другой застройщик или фонд развития территорий.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы: порог «особо крупного» начинается с 7 млн руб., и следствие явно рассчитывает на совокупность эпизодов, либо сумма в 4,2 млн руб. — на счёт того, что хищение квалифицировано с учетом возможных дополнительных сделок или обстоятельств, которые следствие намерено доказать в суде.