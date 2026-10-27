Индекс Мосбиржи превысил 2500 пунктов впервые с 17 июня
Индекс Мосбиржи на утренних торгах превысил 2500 пунктов впервые с 17 июня 2026 года. По состоянию на 8:25 мск индикатор поднимался на 0,34% к закрытию предыдущего дня — до 2500,04 пункта.
К тому же моменту индекс РТС прибавлял 0,32% и торговался на отметке 978,2 пункта. Индекс гособлигаций (RGBI) вырос на 0,09% — до 112,01 пункта. Лидерами роста на утренних торгах стали акции VK (+1,41%), ЦИАНа (+1,01%) и Ozon (+0,81%). Больше всего снижались бумаги «Русагро» (-0,64%), «Сургутнефтегаза» (-0,41%) и Мосбиржи (-0,17%).
Рынок поддерживают ожидания трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине. По данным Кремля, встреча с участием представителей Москвы, Вашингтона и Киева может состояться в первой половине ноября в Абу-Даби, ОАЭ.