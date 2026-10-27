Курганца осудили за призывы к насилию в отношении людей других национальностей
Курганский городской суд признал местного жителя виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Его приговорили к одному году принудительных работ, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
Суд установил, что в 2024–2025 годах горожанин под постами в мессенджере Telegram публиковал комментарии с призывом к насилию в отношении группы лиц других национальностей. Один из комментариев касался сотрудников администрации Ленинградской области.