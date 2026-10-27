На сессии парламента Дагестана 29 октября согласуют главу правительства

Карьерный маршрут кандидата в республику привёл не по классической кадровой вертикали, а через экстренное назначение. В начале апреля по поручению Президента России Владимира Путина Магомед Рамазанов был направлен в Дагестан для участия в работе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации — на тот момент он занимал должность заместителя полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе. Формулировка «направлен для участия в работе по ликвидации последствий ЧС» на практике означала временное погружение в региональный кризис с неопределённым горизонтом пребывания — сценарий, который в последние годы не раз оборачивался для командированных федеральных менеджеров постоянными мандатами.