На сессии парламента Дагестана 29 октября согласуют главу правительства
В четверг, 29 октября, депутаты Народного Собрания Республики Дагестан VIII созыва рассмотрят вопрос о даче согласия на назначение Магомеда Рамазанова Председателем Правительства республики. Кандидатуру в региональный парламент ранее внёс глава Дагестана Фёдор Щукин — формально за процедурой согласования стоит последний шаг перед тем, как кабинет министров получит полноценного руководителя.
Карьерный маршрут кандидата в республику привёл не по классической кадровой вертикали, а через экстренное назначение. В начале апреля по поручению Президента России Владимира Путина Магомед Рамазанов был направлен в Дагестан для участия в работе по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации — на тот момент он занимал должность заместителя полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе. Формулировка «направлен для участия в работе по ликвидации последствий ЧС» на практике означала временное погружение в региональный кризис с неопределённым горизонтом пребывания — сценарий, который в последние годы не раз оборачивался для командированных федеральных менеджеров постоянными мандатами.
Ключевым направлением работы нового руководителя правительства стало восстановление повреждённой инфраструктуры и помощь пострадавшим жителям. Именно эта повестка — не отраслевая, а аварийно-восстановительная — сформировала репутацию Рамазанова в глазах и главы республики, и федерального центра: кандидат на премьерский пост фактически уже прошёл испытательный срок в режиме ЧС, где результаты измеряются не отчётами, а восстановленными объектами и адресной помощью.