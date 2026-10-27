В городах Ярославской области могут появиться медиафасады
Медиахолдинг МАЕР предложил установить медиафасады в городах Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев по итогам рабочей встречи с руководителем компании Константином Майором.
«Поможем с подбором подходящих площадок. Это откроет новые возможности для информирования жителей и презентации региональных проектов»,— написал глава региона. Сроки реализации инициативы и места размещения медиафасадов он не уточнил.
Стороны также договорились о долгосрочном сотрудничестве в продвижении городов области и их достопримечательностей. По словам Михаила Евраева, на крупнейшем в России медиафасаде в Москве уже началась трансляция роликов о регионе. Они посвящены Ярославлю, Рыбинску, Угличу, Ростову Великому, Переславлю-Залесскому и Мышкину, а также региональным событиям и праздникам. Губернатор рассчитывает, что это поможет привлечь туристов.
МАЕР — российский медиахолдинг, работающий на рекламном рынке с 2003 года. Специализируется на размещении наружной цифровой рекламы, в том числе на медиафасадах — крупных экранах на фасадах зданий, а также на рекламных конструкциях внутри помещений. Развивает собственную сеть федеральных и региональных СМИ. Медиафасады являются одним из основных направлений бизнеса компании: она выступает оператором рекламных поверхностей и продает размещение на них. По данным «СПАРК-Интерфакс» выручка ООО «Маер групп» за 2025 год составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 338,6 млн руб. Генеральный директор Константин Майор владеет 27% общества, АО «Регион Пром» — 73%.