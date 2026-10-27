В городах Ярославской области могут появиться медиафасады

МАЕР — российский медиахолдинг, работающий на рекламном рынке с 2003 года. Специализируется на размещении наружной цифровой рекламы, в том числе на медиафасадах — крупных экранах на фасадах зданий, а также на рекламных конструкциях внутри помещений. Развивает собственную сеть федеральных и региональных СМИ. Медиафасады являются одним из основных направлений бизнеса компании: она выступает оператором рекламных поверхностей и продает размещение на них. По данным «СПАРК-Интерфакс» выручка ООО «Маер групп» за 2025 год составила 5,9 млрд руб., чистая прибыль — 338,6 млн руб. Генеральный директор Константин Майор владеет 27% общества, АО «Регион Пром» — 73%.