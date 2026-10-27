«Альпину» подвинули к продаже
В крупном производителе напитков в Хакасии введена процедура наблюдения
Арбитражный суд Республики Хакасия перевел компанию «Альпина», контролирующую до трети местного рынка пива и безалкогольных напитков, под наблюдение из-за налоговой недоимки в 6,61 млрд руб. Это решение последовало за уголовным делом против ее владельца Александра Зубарева, которого в октябре 2025 года приговорили за неуплату налогов к 3,5 годам колонии с конфискацией доли (60,9%) стоимостью более 650 млн руб. в пользу государства. Аналитики считают наиболее вероятным исходом наблюдения — банкротство с продажей производственного комплекса на торгах единым лотом.
26 октября арбитражный суд Хакасии признал обоснованным заявление инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) №7 по Омской области о несостоятельности ООО «Альпина» и ввел в отношении компании процедуру наблюдения, говорится в решении суда. Изначально ФНС требовала взыскать с «Альпины» 7,19 млрд руб., но в ходе процесса уменьшила сумму требований до 6,61 млрд руб.
Компания «Альпина» была основана в Хакасии в 2000 году. Она специализируется на производстве пива (бренды «Альпина», «Хакан», «Золото Хакасии», «Крепость Сибири», «Глоток Сибири», «По-хмелю»), а также газированных и энергетических напитков, морсов, холодных чаев, питьевой воды, кваса. По данным проведенной ФНС в 2017 году проверки, максимальная производственная мощность предприятия составляла около 24,5 млн л в год. Выручка ООО «Альпина» по РСБУ по итогам 2025 года выросла на 30% до 1,48 млрд руб., а чистая прибыль — почти в десять раз до 638 млн руб. Согласно данным ЕГРЮЛ, 39,02% доли принадлежит Александру Зубареву.
Арбитраж принял решение спустя год после приговора, вынесенного владельцу пивоваренного завода Александру Зубареву. Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2025-го бизнесмена признали виновным в уклонении от уплаты налогов и страховых взносов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1). Суд приговорил его к трем с половиной годам колонии с конфискацией в доход государства 60,98% доли в уставном капитале компании стоимостью более 651 млн руб.
Для регионального рынка дело «Альпины» имеет особое значение. Речь идет о действующем предприятии со стабильным доходом, широким портфелем брендов и развитой дистрибуцией в Сибири. Кроме того, компания работает не только в пивном сегменте, но и на рынке безалкогольных напитков. По оценке экспертов, ее продукция занимает до трети местного рынка и до 2,5% рынка Сибирского федерального округа.
По мнению аналитиков, вероятность признания компании банкротом по итогам процедуры наблюдения высока. Покупка долей не избавит предприятие от старых обязательств, поэтому потенциальный инвестор будет рассматривать возможность приобретения производственного комплекса в рамках процедуры банкротства.
«Покупка будет оправданна, если позволит выгоднее обслуживать местный рынок, а цена актива и необходимые вложения окупятся его денежным потоком. При заявленных требованиях ФНС в 6,61 млрд руб. их размер составляет примерно 4,5 годовой выручки и превышает десять годовых чистых прибылей на уровне 2025 года. Это очень тяжелая нагрузка даже для работающего предприятия»,— комментирует гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.
По мнению управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, для крупных федеральных игроков главную ценность представляет не сам производственный актив (собственных мощностей в Сибири у крупных холдингов достаточно), а региональные бренды с лояльной аудиторией, готовой дистрибуцией и безалкогольным направлением, в частности производством питьевой воды из местных источников. «Сделка может состояться лишь на этапе анонса торгов в рамках конкурсного производства. При этом для крупнейших игроков такая покупка может потребовать дополнительного согласования с ФАС, если она усилит их позиции на локальном рынке»,— считает она.
Перспективы отмены доначислений ФНС у «Альпины» практически отсутствуют, полагает учредитель и юрист компании «Юридическое бюро №1» Юлия Комбарова. «Важно понимать, что налоговый спор строился на достаточно серьезной доказательственной базе. Суды исследовали обстоятельства производства и реализации неучтенной продукции, данные бухгалтерских систем, документы и свидетельские показания. Дополнительное значение имеет вступивший в законную силу обвинительный приговор руководителю предприятия, который также устоял в кассации. Хотя уголовное дело и налоговый спор юридически самостоятельны, совокупность этих обстоятельств делает пересмотр решений почти невозможным»,— уверена юрист.