«Альпину» подвинули к продаже

Компания «Альпина» была основана в Хакасии в 2000 году. Она специализируется на производстве пива (бренды «Альпина», «Хакан», «Золото Хакасии», «Крепость Сибири», «Глоток Сибири», «По-хмелю»), а также газированных и энергетических напитков, морсов, холодных чаев, питьевой воды, кваса. По данным проведенной ФНС в 2017 году проверки, максимальная производственная мощность предприятия составляла около 24,5 млн л в год. Выручка ООО «Альпина» по РСБУ по итогам 2025 года выросла на 30% до 1,48 млрд руб., а чистая прибыль — почти в десять раз до 638 млн руб. Согласно данным ЕГРЮЛ, 39,02% доли принадлежит Александру Зубареву.