В Лебяжьевском округе в ДТП погиб водитель

По предварительным данным, ранним утром 26 октября 27-летний водитель Toyota Alphard двигался по дороге Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Он не справился с управлением, машину занесло, после чего она опрокинулась и выехала на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с грузовиком FAW в составе полуприцепа под управлением 49-летнего гражданина. В результате ДТП водитель легковой машины погиб на месте.