В ставропольском Благодарном отремонтировали крыши двух домов за 11,2 млн рублей

Оба здания построены в первой половине 1990-х годов. Подрядчик обновил почти 2 тыс. кв. м плоской кровли. Стоимость работ превысила 11,2 млн руб. Необходимость ремонта, как отмечается, была связана с износом старого гидроизоляционного слоя. В ходе работ демонтировали прежнее покрытие, подготовили основание и устроили стяжку с уклонами для отвода воды. Новую кровлю уложили в три слоя наплавляемого материала. Кроме того, подрядчик восстановил вентиляционные каналы, установил водосточную систему и защитное ограждение.