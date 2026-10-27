В ставропольском Благодарном отремонтировали крыши двух домов за 11,2 млн рублей
В Благодарном завершили капитальный ремонт крыш двух пятиэтажных домов на улице Строителей, 4а и 7. Об этом сообщает пресс-служба фонда капитального ремонта Ставропольского края.
Оба здания построены в первой половине 1990-х годов. Подрядчик обновил почти 2 тыс. кв. м плоской кровли. Стоимость работ превысила 11,2 млн руб. Необходимость ремонта, как отмечается, была связана с износом старого гидроизоляционного слоя. В ходе работ демонтировали прежнее покрытие, подготовили основание и устроили стяжку с уклонами для отвода воды. Новую кровлю уложили в три слоя наплавляемого материала. Кроме того, подрядчик восстановил вентиляционные каналы, установил водосточную систему и защитное ограждение.
Работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Ставропольского края на 2014–2043 годы.