В центре Самары появятся 28 новых зон платных парковок
До конца 2026 года обустроят более 2 тыс. мест, тариф составит 95 рублей в час
В Самаре до конца 2026 года оборудуют первые 28 платных парковочных зон. Все они расположатся в историческом центре города. Суммарно новые зоны вместят свыше 2 тыс. парковочных мест. Об этом сообщает муниципальная администрация.
Среди наиболее крупных — зоны на улицах Молодогвардейской и Фрунзе, где обустроят 192 места, а также на улице Максима Горького — 176 мест. Парковки появятся на площади Революции, Волжском проспекте, а также на 20 улицах, включая улицы Маяковского, Чапаевскую, Вилоновскую, Ульяновскую, Красноармейскую, Льва Толстого, Степана Разина и другие. Кроме того, зоны разместят на Аллее проектировщиков (от улицы Первомайской до улицы Невской), а также на Чкаловском, Ульяновском и Безымянском спусках.
Для обозначения платных парковок наносят специальную разметку синего цвета, устанавливают дорожные знаки и оборудование программно-аппаратного комплекса «Парковки63» с камерами фото- и видеофиксации.
По словам главы города Самары Ивана Носкова, в 2026 году система платных парковок начнет работать в тестовом режиме — запуск запланирован до конца года. Проект предусматривает технологические новшества, не имеющие аналогов в других городах России. В частности, около каждой парковочной зоны будут обозначать интересные для посещения объекты, а водители смогут получать информацию об уборке улиц в ближайшие часы. Цель проекта — оптимизировать городские пространства, разгрузить дороги в центре и увеличить скорость транспортного потока, а также стабилизировать работу общественного транспорта. В дальнейшем планируется расширить проект на другие районы города.
Директор МКУ «ЦОДД» города Самары Александр Моргун отметил, что по каждой локации разработан и согласован с Госавтоинспекцией индивидуальный проект организации дорожного движения. При его подготовке учитывали геометрию улицы, интенсивность транспортного потока и прилегающую застройку. На большинстве локаций предусмотрена параллельная парковка: она позволяет экономить ширину проезжей части и снижает помехи для движения, что особенно актуально для узких улиц исторического центра.
Стоимость одного часа парковки составит 95 рублей. Тариф рассчитан согласно методике, утвержденной постановлением правительства Самарской области, и опирается на показатель среднедушевого дохода за II квартал 2026 года (62333 рубля). Предусмотрены абонементы на 30 дней и на год, а также льготные тарифы. Первые 15 минут парковки будут бесплатными. Кроме того, плата не взимается с 20:00 до 8:00 в будние дни, а в выходные парковка будет бесплатной круглосуточно.
Реализацией проекта «Парковки63» совместно с администрацией Самары занимаются МКУ «Центр организации дорожного движения» и бизнес-группа Сбер2В, которая предоставляет решение «Цифровое парковочное пространство». В настоящее время проходит регистрация домена для запуска городского сайта платных парковок.
С перечнем парковочных зон, которые планируют оборудовать до конца 2026 года, можно ознакомиться на официальном сайте администрации Самары.