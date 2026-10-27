В центре Самары появятся 28 новых зон платных парковок

По словам главы города Самары Ивана Носкова, в 2026 году система платных парковок начнет работать в тестовом режиме — запуск запланирован до конца года. Проект предусматривает технологические новшества, не имеющие аналогов в других городах России. В частности, около каждой парковочной зоны будут обозначать интересные для посещения объекты, а водители смогут получать информацию об уборке улиц в ближайшие часы. Цель проекта — оптимизировать городские пространства, разгрузить дороги в центре и увеличить скорость транспортного потока, а также стабилизировать работу общественного транспорта. В дальнейшем планируется расширить проект на другие районы города.