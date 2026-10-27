Госпошлина за алколицензии утроила доходы Ставрополья
Доходы бюджета Ставропольского края от уплаты госпошлины за лицензирование розничной продажи алкоголя за январь—сентябрь 2026 года составили 208,9 млн руб. — в 2,8 раза больше, чем за тот же период 2025 года. Цифры РБК Кавказ подтвердили в пресс-службе губернатора и правительства региона. Любопытно, что росту пошлинных сборов предшествовало не расширение рынка, а ускорение бюрократии: с 1 сентября заявления на лицензии принимаются исключительно в электронном виде, а срок решения по заявке сократился вдвое — с 30 календарных дней до 15 рабочих.
Лицензионная арифметика за девять месяцев складывается из 234 новых лицензий, выданных региональным минэкономразвития, и 268 переоформленных. Приток новых участников отрасли на фоне падающих продаж объясним: с 1 сентября 2025 года в силу вступили новые правила лицензирования розничного алкоголя, и предпринимателям пришлось массово приводить документы в соответствие — кто с первого раза, кто через переоформление.
Сам алкогольный рынок Ставрополья за отчетный период, если судить по физике продаж, не вырос, а сократился. Объем реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции — включая слабоалкогольные напитки, пиво и напитки на его основе — составил 69 млн л, что на 2,4% меньше год к году. Водки продано на 0,86% меньше, пива — на 3,02%, вина — на 3,34%. Исключением из тренда оказались сидр, пуаре и медовуха: их реализация выросла на 38,34% — классическая история миграции спроса в наименее регулируемую категорию «слабоалкогольной» полки.
При этом бюджет от алкогольного рынка получил больше, чем сами продажи этого заслуживали. Поступления акцизов от реализации спирта и алкогольной продукции за девять месяцев составили 3,4 млрд руб. — практически на уровне прошлого года. Иными словами, налоговая база сжалась вместе с литрами, а рост в 2,8 раза по пошлинам дал эффект скорее административный, чем рыночный: увеличение сборов обеспечило не потребление, а цена входа в отрасль и её административное обновление.