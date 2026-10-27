Госпошлина за алколицензии утроила доходы Ставрополья

Сам алкогольный рынок Ставрополья за отчетный период, если судить по физике продаж, не вырос, а сократился. Объем реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции — включая слабоалкогольные напитки, пиво и напитки на его основе — составил 69 млн л, что на 2,4% меньше год к году. Водки продано на 0,86% меньше, пива — на 3,02%, вина — на 3,34%. Исключением из тренда оказались сидр, пуаре и медовуха: их реализация выросла на 38,34% — классическая история миграции спроса в наименее регулируемую категорию «слабоалкогольной» полки.