Более 30 соцобъектов на 16,5 млрд рублей введут в Дагестане в ближайшие три года

Наполнение портфеля вполне предметное. В списке — новые школы и детские сады в муниципальных образованиях, студенческое общежитие и спорткомплекс в Махачкале, стадион в Кулинском районе, медицинские корпуса в Каспийске, а также объекты культуры и спорта по муниципалитетам. График ввода распределён так: в 2027 году обещано завершение 15 объектов, в 2028-м — ещё 16; оставшиеся пять, судя по всему, приходятся на финальный 2029-й или выпадают за горизонт периода.