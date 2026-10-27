Более 30 соцобъектов на 16,5 млрд рублей введут в Дагестане в ближайшие три года
В Дагестане на 2027–2029 годы запланировано финансирование строительства 34 объектов социальной инфраструктуры общей стоимостью 16,5 млрд руб., из которых 31 должен быть введён в эксплуатацию в рамках трёхлетки. С такими цифрами на заседании правительства республики выступил врио министра строительства, архитектуры и ЖКХ Анвар Шамилов.
Наполнение портфеля вполне предметное. В списке — новые школы и детские сады в муниципальных образованиях, студенческое общежитие и спорткомплекс в Махачкале, стадион в Кулинском районе, медицинские корпуса в Каспийске, а также объекты культуры и спорта по муниципалитетам. График ввода распределён так: в 2027 году обещано завершение 15 объектов, в 2028-м — ещё 16; оставшиеся пять, судя по всему, приходятся на финальный 2029-й или выпадают за горизонт периода.
Финансовая архитектура программы заметно асимметрична. Из 34 объектов 26 строятся исключительно на республиканские деньги — федеральных трансфертов в трёх четвертях портфеля нет вовсе. Для региона, чей бюджет традиционно дотационный, это означает, что подавляющая часть стройки держится на собственных доходах республики, а значит, уязвима к их колебаниям.
Отдельным блоком идёт благоустройство. По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» на 2027–2029 годы Дагестану предусмотрено 2,57 млрд руб. — эти средства направят на 363 общественные территории, по 121 ежегодно. Темп выдаёт механику распределения: ровное ежегодное квотирование без резких всплесков — так, чтобы каждый муниципалитет получил свою долю «городской среды» в любой из трёх лет.