Защитник «Зенита» Роберт Ренан попал в ДТП в Бразилии
Бразильский защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан попал в аварию в Рио-де-Жанейро утром 26 октября. Его автомобиль перевернулся и врезался в дерево. Футболист не получил травм, после осмотра медиками он отправился на тренировку своей нынешней команды — «Васко да Гама», сообщает бразильское издание Globo.
Авария произошла в районе Барра-да-Тижука. Машина получила серьезные повреждения. После происшествия защитник опубликовал обращение на своих страницах в соцсетях, в котором поблагодарил всех за беспокойство и сообщил, что с ним все в порядке.
Роберт Ренан перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в январе 2023 года. В Петербурге защитник провел 18 матчей, а в августе 2025 года отправился в аренду в «Васко да Гама», за который выступает сейчас.