В Ростовской области вернули на доработку все 64 плана по снижению выбросов
В Ростовской области межведомственный совет по проведению эксперимента по квотированию выбросов вернул на доработку все 64 плана мероприятий, представленных хозяйствующими субъектами по квотируемым объектам. Об этом говорится в отчете о реализации региональной госпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за девять месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
По данным отчета, ни один из 64 представленных планов по итогам рассмотрения не был согласован. Региональные власти продолжают мониторинг их подготовки.
В рамках проекта «Чистый воздух» в 2026 году средства областного бюджета на реализацию мероприятий не предусмотрены. При этом плановый показатель проекта за девять месяцев достигнут, рисков его невыполнения по итогам года власти не прогнозируют.
Также в регионе актуализировали состав регионального штаба по вопросам снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и создали на сайте Минприроды Ростовской области отдельный раздел о реализации проекта «Чистый воздух».