В Ростовской области вернули на доработку все 64 плана по снижению выбросов

В Ростовской области межведомственный совет по проведению эксперимента по квотированию выбросов вернул на доработку все 64 плана мероприятий, представленных хозяйствующими субъектами по квотируемым объектам. Об этом говорится в отчете о реализации региональной госпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за девять месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».