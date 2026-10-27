Расчистку Темерника в Ростовской области придется запускать заново
В Ростовской области намерены скорректировать проектно-сметную документацию для дальнейшей расчистки Темерника (Камышевихи), следует из отчета региональной госпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за девять месяцев 2026 года, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Предыдущий контракт на расчистку балки от впадения балки Жанкиной до Верхового водохранилища был расторгнут областным Управлением водохозяйственного комплекса в одностороннем порядке 22 декабря 2025 года из-за невыполнения подрядчиком условий договора. Подрядчиком выступало ООО «Фонд «Экология Дона».
Компания оспорила расторжение контракта и потребовала вернуть банковскую гарантию. Арбитражный суд Ростовской области оставил иски без рассмотрения из-за неявки истца.
Теперь для продолжения работ рассматривается корректировка проектно-сметной документации. Техническое задание дорабатывается с учетом рекомендаций ФГБВУ «Центррегионводхоз». После этого планируется заключение новых контрактов на расчистку русла.
В отчете также отмечается, что по региональному проекту «Вода России» за девять месяцев достигнут предусмотренный на год показатель и выполнены четыре из шести контрольных точек.