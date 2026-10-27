В Дагестане потребовали устранить перебои с электроснабжением села Кулецма

Поводом для проверки стали жалобы местных жителей на перебои с подачей электроэнергии. Как установила проверка, напряжение в электросети не соответствовало нормативным требованиям. По итогам проверки руководству районной сетевой организации внесли представление с требованием устранить нарушения.