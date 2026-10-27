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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Кавказ

В Дагестане потребовали устранить перебои с электроснабжением села Кулецма

В селе Кулецма Левашинского района выявили нарушения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Поводом для проверки стали жалобы местных жителей на перебои с подачей электроэнергии. Как установила проверка, напряжение в электросети не соответствовало нормативным требованиям. По итогам проверки руководству районной сетевой организации внесли представление с требованием устранить нарушения.
Восстановление прав жителей на получение коммунальных услуг находится на контроле, отмечается в сообщении прокуратуры.
Константин Соловьев