В Дагестане потребовали устранить перебои с электроснабжением села Кулецма
В селе Кулецма Левашинского района выявили нарушения электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
Поводом для проверки стали жалобы местных жителей на перебои с подачей электроэнергии. Как установила проверка, напряжение в электросети не соответствовало нормативным требованиям. По итогам проверки руководству районной сетевой организации внесли представление с требованием устранить нарушения.
Восстановление прав жителей на получение коммунальных услуг находится на контроле, отмечается в сообщении прокуратуры.