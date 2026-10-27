На ремонт дорог Челябинской области в 2026 году направили 27 млрд рублей

В рамках программы «Развитие дорожного хозяйства» предусмотрено финансирование в размере 26,4 млрд руб. Исполнение по итогам девяти месяцев составило 16,3 млрд руб., или 61,8%. На «Комплексное развитие сельских территорий» — ремонт и реконструкцию сельских дорог — было направлено 242,5 млн руб. В настоящий момент освоено 140,7 млн руб. (более 58%). Еще 11,2 млрд рублей (41,6%) получили муниципалитеты на ремонт местных улиц и дорог. Всего по итогам 2026 года планируется обновить 702,2 км трасс. Уже выполнено 484,1 км (69% от плана).