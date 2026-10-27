Приставы Ставрополья рассказали о самых странных находках в судах
Обеспечивая безопасность в ставропольских судах, судебные приставы изымают на входе не только классику жанра — ножи, пистолеты, отвертки и ножницы, — но и предметы, труднообъяснимые даже с натяжкой. В ГУФССП по краю составили топ-3 самых необычных попыток пронести запрещённое в здания правосудия.
Вершина списка — крупная партия фейерверков, с которой посетитель явился на заседание. После продолжительного спора с сотрудниками на посту мужчина согласился, что пройти с пиротехникой не сможет. На втором месте — гражданин с 3 кг стальных лезвий для механической мясорубки: запас на заводы-изготовители, видимо, предполагался позже. Замыкает тройку попытка пронести собаку породы чихуахуа — женщина спрятала питомца в сумочке, но тот выдал себя ещё до пункта пропуска, начав лаять.
Судебные приставы на входе в суды отсекают не только явное оружие, но и предметы, чья опасность неочевидна, — пиротехника в зале заседаний способна стать оружием сама по себе, а компактные стальные детали легко превращаются в травмоопасный снаряд. Отдельная строка — животные: их появление в зале недопустимо, и лай до пункта пропуска лишь ускорил неизбежный вердикт.
В ведомстве напоминают: здание суда — социально значимый объект, где находятся люди в трудных жизненных ситуациях. Ответственность приставов велика, а промедление может обернуться необратимыми последствиями. Поэтому посетителей просят с пониманием относиться к досмотрам — они проводятся ради безопасности, а за нарушение установленных в суде правил, включая попытку проноса запрещённых предметов, предусмотрена административная ответственность.