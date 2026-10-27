Приставы Ставрополья рассказали о самых странных находках в судах

Вершина списка — крупная партия фейерверков, с которой посетитель явился на заседание. После продолжительного спора с сотрудниками на посту мужчина согласился, что пройти с пиротехникой не сможет. На втором месте — гражданин с 3 кг стальных лезвий для механической мясорубки: запас на заводы-изготовители, видимо, предполагался позже. Замыкает тройку попытка пронести собаку породы чихуахуа — женщина спрятала питомца в сумочке, но тот выдал себя ещё до пункта пропуска, начав лаять.