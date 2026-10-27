В Ростовской области обнаружили нарушения при прокате маломерных судов
Краткосрочная аренда катеров, по аналогии с каршерингом окрещенная боатшерингом, добралась до Ростовской области — и почти сразу привлекла внимание надзора. Волго-Донская транспортная прокуратура выявила грубые нарушения при оказании услуг по прокату маломерных судов, сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
Коммерческая аренда судов без экипажа велась с нарушением требований о государственной регистрации, а кататься «за штурвалом» мог любой желающий — в том числе человек без удостоверения на право управления.
Транспортный прокурор направил в суд четыре исковых заявления о запрете эксплуатации такого флота до устранения нарушений; параллельно по инициативе надзорного органа индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.