Экс-председателя Советского районного суда Ростова лишили особого статуса
Квалификационная коллегия судей на заседании 23 октября прекратила отставку Елены Коблевой — бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону. Формально решение означает лишение бывшей судьи почетного статуса отставника, фактически — утрату гарантий неприкосновенности, звания и материального обеспечения.
Госпожа Коблева возглавляла Советский райсуд с 2020 года по осень 2023-го, а поводом для разбирательства стали обыски, проведенные у нее и трех коллег — Олега Батальщикова, Наталии Цмакаловой и Артура Маслова. Вопрос о прекращении отставки ККС собиралась рассмотреть еще в сентябре, но тогда заседание перенесли на октябрь.
Уголовная глава этой истории закрыта в феврале 2026 года: Краснодарский краевой суд признал экс-судью виновной в получении взятки и приговорил к 10 годам колонии общего режима, штрафу в 15 млн руб. и запрету занимать должности, связанные с представительством власти. Попытка защиты оспорить приговор в июле провалилась — апелляция оставила его без изменений.