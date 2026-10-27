Экс-председателя Советского районного суда Ростова лишили особого статуса

Госпожа Коблева возглавляла Советский райсуд с 2020 года по осень 2023-го, а поводом для разбирательства стали обыски, проведенные у нее и трех коллег — Олега Батальщикова, Наталии Цмакаловой и Артура Маслова. Вопрос о прекращении отставки ККС собиралась рассмотреть еще в сентябре, но тогда заседание перенесли на октябрь.