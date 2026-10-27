В КЧР дорогу в обход Черкесска построят к 2030 году
Новую трассу в Карачаево-Черкесии планируют построить и ввести в эксплуатацию до 2030 года. О планах на пресс-конференции в региональном информационном центре «ТАСС Кавказ» сообщил начальник Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ» Александр Лукашук.
«Мы уже получили положительное заключение по проекту строительства обхода города Черкесска. В ближайшее время, при доведении лимитов бюджетных обязательств, соответственно, мы этот объект выставим на торги и приступим к реализации», — отметил спикер. Иными словами, дорожная документация готова и одобрена, а старт стройки упирается в один, но классический для федеральных проектов ресурс — бюджетные лимиты.
Функциональное назначение новой дороги двоякое. С одной стороны, обход снимет транзитный поток с улиц столицы республики — та же логика, что и у обхода Нальчика на соседней трассе Р-217 «Кавказ», о которой Лукашук говорил в тот же день. С другой — дорога обещает быстрый доступ к курортам КЧР: Домбаю, Архызу, Теберде, чья турпоток в последние годы растёт, а подъездная инфраструктура с трудом поспевает за спросом.