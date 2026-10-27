В КЧР дорогу в обход Черкесска построят к 2030 году

Функциональное назначение новой дороги двоякое. С одной стороны, обход снимет транзитный поток с улиц столицы республики — та же логика, что и у обхода Нальчика на соседней трассе Р-217 «Кавказ», о которой Лукашук говорил в тот же день. С другой — дорога обещает быстрый доступ к курортам КЧР: Домбаю, Архызу, Теберде, чья турпоток в последние годы растёт, а подъездная инфраструктура с трудом поспевает за спросом.